  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Miniklerden kurallara uymayan yetişkinlere sitem

Van’da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre kısa süreli sokağa çıkan çocuklar yetişkinlere sitem etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:18:05 -
Miniklerden kurallara uymayan yetişkinlere sitem

Van’da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre kısa süreli sokağa çıkan çocuklar yetişkinlere sitem etti.


Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan çocuklar, her çarşamba olduğu gibi bugün de dışarı çıkarak parklara akın etti. Parklarda oyun oynamanın ve bisiklet sürmenin keyfini çıkaran çocuklar, kendilerinin bu sürede kısıtlamalara uyduğunu ama yetişkinlerin kurallara uymadığını belirtti.


Kısıtlı normalleşme planına 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabildi. Belediyeler tarafından dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra özellikle minik çocuklar parklara koşarak dışarı çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynayan çocukların görüntüsü ise renkli anlar sergiliyor.



“Büyüklerimiz kurallara uymuyor”


Parkta bisiklet süren Menesa Sönmez isimli minik ve arkadaşları, yetişkinlerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığından yakınarak, “Yine bir çarşamba günü dışarı çıktık. Ama bakıyoruz ki büyüklerimiz kurallara uymuyor. Maskelerini takmıyor ve sosyal mesafeye de uymuyor. Böyle giderse biz çocuklar evde kalmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizden rica ediyoruz, lütfen kurallara uyalım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı