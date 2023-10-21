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Aktüel Miniklerden Gazze’ye anlamlı destek
Aktüel

Miniklerden Gazze’ye anlamlı destek

Yeniakit Publisher
2023-10-21 10:44:00 -
Miniklerden Gazze’ye anlamlı destek

Kırklareli’nde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri kumbaralarında topladıkları harçlıklarını Gazze’ye bağışladı.

Kırklareli Mustafa Dalcalı İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri Gazze için yardım kampanyası başlattı. Öğrenciler kumbaralarındaki harçlıkları bir araya getirdi, Okul Müdürü İbrahim Erginsoy ile birlikte Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığına teslim etti. Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı Volkan Göç öğrencilerin bu duyarlı hareketinden dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, “Kalpleri sevgiyle dolu minikler, Kızılay Kumbaralarında topladıkları harçlıklarını bizlere teslim ettiler. Koca yürekli kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ederiz” dedi.

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