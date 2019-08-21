0553 313 94 23

Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir’de başladı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir’de başladı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası başladı.


Akşehir Belediyesi ve Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün katkılarıyla Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda başlayan şampiyonaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 33 kız, 64 erkek olmak üzere toplam 97 sporcu katılıyor. 22 Ağustos Perşembe günü sona erecek şampiyonanın sabah yapılan ilk bölümünde 30-35 ve 40 kilo ağırlığındaki müsabakalar yapıldı. 30 kiloda Ankara’dan yarışmaya katılan Sıla Şenay birinci olurken, 35 kiloda Gaziantep’ten Kevser Atılgan birinci, Gaziantep’ten Fatma Nur Ağaç ikinci, Gaziantep’ten Zeliha Nur Ağaç üçüncü ve Düzce’den Emine Uzun dördüncü oldu. 40 kiloda ise Gaziantep’ten Durdunur Doğan birinci, Gaziantep’ten Hatice Demir ikinci, Gaziantep’ten Fatma Kuş üçüncü oldu.


Dereceye giren sporculara madalyaları şampiyonayı izleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tarafından takdim edildi.



Salih Akkaya: "Ev sahibi olmaktan dolayı mutluyuz"


Madalya takdimi sonrası bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, böyle güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu şampiyona Akşehirimizde ilk kez düzenleniyor. En güzel şekilde bu şampiyonaya ev sahipliği etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sporun her dalı ayrı bir güzel ama burada bu miniklerle bu heyecanı yaşamak apayrı daha da güzel. Bize bu fırsatı verdikleri için Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Halter Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, hakemlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.


Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar tarafından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya katkılarından dolayı bir plaket takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
    1. Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu..
    2. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    3. Başkan Büyükkılıç Ankara’da
    4. Yücel Yılmaz:"Hizmetin siyaseti olmaz"
    5. 19 yaşındaki otel çalışanı otel..
    6. F-35 projesinin perde arkası! 1.Dünya..
    7. Şahinbey Belediyesi Sosyal..
    8. Polise sahte kimlik gösteren cinayet..
    9. Prof. Dr. Çengel: “Temiz ve ekonomik..
    10. Gelecek inovatif üretimde
    11. Niğde’de 20 dekarlık tarım arazisi..
    12. Zabıta alımları 2019 zabıta alımları..
    13. Kanarya Adaları'ndaki yangın
    14. MAZLUM-DER Kayseri Şube Başkanı Ahmet..
    15. ‘e-ticaret’te vitrinler hosting..
    16. İngiliz hükümeti, hızlı tren projesi..
    17. Şehir merkezine inen domuz sürüleri..
    18. Üniversite-sanayi iş birliğini..
    19. Belediye yönetimi ve muhtarlar..
    20. Muğla’da yanan ormanların yerine yeni..
    21. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
    22. Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik..
    23. Yeni Mahallede altyapı hattı..
    24. Ege'de kiraz, üzüm ve nar ihracatında..
    25. Kdz. Ereğli’de silahlı kavga: 1 yaralı
    26. Esnafın isteği yerine getirildi
    27. Fiorentina, Ribery'yi transfer etti
    28. Aslan’dan Karaköprüspor’a moral..
    29. Saadet'ten HDP'ye ziyaret sorusuna cevap
    30. Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!