0553 313 94 23

Minikler babalarına hediyelerini elleriyle hazırlayacak

16 Haziran Babalar Günü için KidZania, hazırlıklarını tamamladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:31
Minikler babalarına hediyelerini elleriyle hazırlayacak

16 Haziran Babalar Günü için KidZania, hazırlıklarını tamamladı. Babalar, bu özel günde KidZania’da ücretsiz ağırlanırken hem çocuklarıyla birlikte tüm aktivitelerin tadını çıkaracak hem de 100’den fazla mesleği deneyimleyebilecek. Minik misafirler de bugüne özel olarak babalarına özel kartlar, kravat kanepeler ve uçurtmalar tasarlayacak. Ayrıca Babalar Günü’ne özel olarak baba-çocuk şut turnuvası düzenlenecek.



Çocuklar Ülkesi KidZania, 16 Haziran Babalar Günü için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; KidZania’da babalar, bugüne özel ücretsiz olarak ağırlanırken çocuklarıyla birlikte doktor, pilot, itfaiyeci, polis, gizli ajan, gazeteci gibi 100’den fazla mesleği deneyimleyebilecek.


Çocuklarıyla unutulmaz bir Babalar Günü geçirmek isteyen tüm babalar dilerlerse bugüne özel olarak KidZania’da rengarenk uçurtmalar ve kutlama kartları hazırlayacak ve gün özelinde radyo yayını yapacak.


Minik misafirler, şut turnuvasında rol modelleri babalarına meydan okuyacak. Ayrıca çocuklar, yine çok değerli babaları için şefler akademisinde hamurdan kravatlar yapacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Teşkilatı 180 yaşında
    1. Jandarma Teşkilatı 180 yaşında
    2. Efeler’de ‘Masallar Diyarı’ adlı oyun..
    3. Polis ekipleri bin 812 kişinin kimlik..
    4. "TEV, başarısını Türkiye sınırları..
    5. Jandarma çocukları terör ve..
    6. Bir günlüğüne belediye başkanı oldu
    7. GÜNCELLEME 2- Umman Körfezi'nde 2..
    8. 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin..
    9. Ataşehir’de karne şenliği başlıyor
    10. Hong Kong'da zanlıların Çin'e..
    11. Mermer ocağında iş kazası: 1 ağır..
    12. Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 8..
    13. Reflü dişlerinizi yok etmesin
    14. ANALİZ - Nijerya basınında..
    15. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    16. Şile’de denize giren 17 yaşındaki genç..
    17. Van’da operasyon: 4 gözaltı
    18. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay..
    19. Müdür Kandemir, Vali Aykut Pekmez ile..
    20. Mesire alanı ile parklar gönüllüler..
    21. Didim’de 210 litre etil alkol yakalandı
    22. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da..
    23. Mızraklı, ilçe belediye başkanlarıyla..
    24. TOKİ hangi illerde konut yapacak 2019
    25. Lokomotif Ödül Töreni
    26. Yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşın..
    27. Fatsa Belediyespor avukatından birlik..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    29. Germencik Hıdırbeyli’de üstyapı parke..
    30. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı