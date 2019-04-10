0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Minik Öykü’nün annesi müjdeyi sosyal medya hesabından verdi

Antalya’da özel bir hastanede tedavisi süren lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tam uyumlu kök hücre bulunamayınca, yarı uyumlu annesi Eylem Şen Yazıcı’dan kök hücre nakli süreci başladı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:17
Minik Öykü’nün annesi müjdeyi sosyal medya hesabından verdi

Antalya’da özel bir hastanede tedavisi süren lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tam uyumlu kök hücre bulunamayınca, yarı uyumlu annesi Eylem Şen Yazıcı’dan kök hücre nakli süreci başladı. Anne Eylem Şen’in hastaneye yatışı bugün yapılırken yarından itibaren kemoterapiye başlanacağı, 7 gün sürecek terapi sonrası önümüzdeki Perşembe nakil yapılacağı bildirildi.


Antalya’da geçtiğimiz Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı’nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin’e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, vakit kaybetmek istemeyen doktorlar hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi. Özel bir hastanede steril odaya alınan anneden kök hücre nakli için hazırlıkların devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, sürecin tamamlanması için belli bir gün verilemeyeceğini ama her şey yolunda giderse 18 Nisan gibi planlandığını belirtti. Sürecin sorunsuz tamamlanmasının ardından Öykü Arin Yazıcı’nın vücut değerleri normale dönünceye kadar en az bir ay kit odasında kalması bekleniyor. Anneden alınan kemik iliğinin iyileşme sürecine katkısının, nakil sürecini takip eden günlerde belli olacağı kaydedildi.



"Kampanya bitmedi"


Öte yandan Öykü Arin için düzenlenen kampanyanın yurt içi ve yurt dışında aralıksız süreceği kaydedildi. İzmir’de yaşayan Öykü Arin’e kasım ayında lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi) teşhisi konulmuş, doktorlar en geç Nisan ayı ortalarına kadar kök hücre nakli yapılması gerektiğini aileye bildirmişti. Gelişmelerin ardından Öykü’ye uygun kök hücre bulunması için Tüm Türkiye’de “Öykü Arin’e Umut Ol” adlı bir kampanya başlatılmıştı. Yoğun kampanyaya rağmen hem yurt içinde hem de yurt dışında Öykü Arin’e tam uyumlu donör bulunamadı. Ancak diğer hastalara umut olması için kampanyanın aralıksız süreceği Kızılay, hastane ve Yazıcı ailesinden ortak açıklama ile bildirildi.


Öykü Arin’in annesi Eylem şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün itibarıyla hastaneye yatışının yapıldığı bilgisini paylaştı. Şen paylaşımında "Canım annem, canım teyzem, canım kardeşim... beni hiç yalnız bırakmadılar. İyi ki varlar, hep olsunlar, hep birlikte çok mutlu olalım! Bugün hastaneye yatışımız yapılıyor. Yarından itibaren kemoterapi başlıyor. 7 gün sürecek sonraki hafta Perşembe nakil olacak. Dualarınız, iyi duygularınız, umutlarınız bizimle olsun!" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz."
    1. Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz..
    2. Kaybolan oğlunu öldürdüğünü itiraf..
    3. Yavuz Bingöl, tokatladığı ismi..
    4. Bakan Albayrak reform paketini..
    5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    6. Yaza nasıl fit girilir? Yazı fit ve..
    7. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile..
    9. İstanbul Havalimanı'nda polislerden..
    10. Mete Gazoz'dan dünya ve Avrupa rekoru
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda..
    12. Katalan lider Puigdemont AP seçimleri..
    13. Kısa sürede tükendi! 100 kiloluk..
    14. Başkan Özcan çınarlarla zeybek oynadı
    15. Azerbaycan’dan İlham Aliyev'e tam destek
    16. Kastamonu’da Türk Polis Teşkilatı’nın..
    17. WhatsApp'ta yeni dönem! Türkiye'de..
    18. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    19. Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının..
    20. Minik Öykü’nün annesi müjdeyi sosyal..
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!