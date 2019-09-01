0553 313 94 23

Minik okçular Bursa’da yarıştı

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:36
Minik okçular Bursa’da yarıştı

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi. 47 ilden 97 kulübün yer aldığı şampiyona, 895 sporcu sayısı ile tarihindeki en yüksek katılıma sahne oldu.


2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, festival havasındaki ödül töreniyle sona erdi. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı’nda 3 gün süren müsabakalar çerçevesinde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 9-10 ile 11-12 yaş gruplarında kulüp ve sporcular mücadele etti. Yarışma sonucunda; 9-10 Yaş Klasik Yay Erkek’te EDOK Spor Kulübü birinci oldu. 9-10 Yaş Klasik Yay Bayan’da ise birinciliği Demka Okçuluk elde etti. 11-12 Yaş Klasik Yay Erkek’te Silivri Okçuluk GSK, 11-12 Yaş Klasik Yay Bayan’da da Vedat Erbay Spor Akademisi, 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkek’te Altınok Spor Kulübü, 11-12 Yaş Makaralı Yay Bayan’da Okçular Vakfı Spor Kulübü ilk sırayı alan kulüpler oldu. 9-10 Yaş Klasik Yay Erkek’te Serdar Kaan Küçükçalı, 9-10 Yaş Klasik Yay Bayan’da Melek Naz Alkan, 11-12 Yaş Klasik Yay Erkek’te Mahir Mert Bilsel, 11-12 Yaş Klasik Yay Bayan’da Yağmur Şahin, 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkek’te Ali İhsan Tuğrul, 11-12 Yaş Makaralı Yay Bayan’da ise Duru Köse birinci olarak madalya almaya hak kazandı.


Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) yönetim kurulu üyeleri Metin Gazoz, Cumhur Yavaş ve İzzet Tekeli, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Büyükşehir bürokratları ve Belediyespor Kulübü yöneticileri de renkli etkinlikte minikleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, geleneksel spor dallarından biri olan okçuluğun spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırdığını söyledi. Binlerce yıl öncesinden bugünlere ulaşan geleneksel sporların inanç, örf ve adetlerle şekillenip Türk kültürünün parçası haline geldiğini vurgulayan Çelik, okçuluğun da bu değerlerden biri olduğunu ifade etti.


Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, TOF yönetim kurulu üyeleri Metin Gazoz, Cumhur Yavaş ve İzzet Tekeli, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ve Büyükşehir Belediyespor yöneticilerinden Ömer Cihat Bay, organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti. Tören, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:36
  1. kültür
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince görevine başladı
    1. Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince..
    2. Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 3.Hafta
    3. Sancaktepeli kadınların el emeği göz..
    4. Saldırının nedeni bilinmiyor!..
    5. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    6. Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler’in..
    7. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    8. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    9. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    10. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    11. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    12. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    13. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    14. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    15. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    16. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    17. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    18. Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini..
    19. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    20. Sakarya Nehri’nde çevre ve görüntü..
    21. İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!
    22. Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü..
    23. Eşi tarafından sokak ortasında..
    24. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha..
    25. Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma..
    26. Kursu tamamladılar, birlikte pasta..
    27. Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili skandal..
    28. 500 saman balyası kül oldu
    29. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    30. İlçe Başkanlarından Avşar’a destek..
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak