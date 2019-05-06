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Minik öğrencilere diş fırçalama eğitimi

Erzincan’da minik öğrenciler Dr.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
Minik öğrencilere diş fırçalama eğitimi

Erzincan’da minik öğrenciler Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar tarafından hem diş muayenesinden geçirildi hem de diş fırçalama eğitimi verildi. Diş Hekimi Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar, miniklere ağız ve diş sağlığını korumaları gerektiğini söyleyerek, diş fırçalamanın nasıl gerçekleştirileceğini bir maket üzerinde uygulamalı olarak anlattı.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar anaokulunda minik öğrenciler ile biraraya geldi. Gülnahar minik öğrencilere ağzı ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yaparak çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla diş macunu ve diş fırçası hediye etti.


Ağız ve Diş sağlığı eğitiminin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gereken bir alışkanlık olduğunu belirten Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar "Okul öncesi çocuklarda önemli olan, çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklar diş fırçalarken çoğu zaman dişlerin görünen ya da kolay ulaşılan yüzlerini fırçalar. Oysa çürüklerin önlenmesi için dişlerin ara yüzleri ve çiğneyici yüzeylerini çok daha iyi temizlemek gerekir. Bu nedenle bizde anaokulunda ki minik yavrularımıza bu konuda uygulamalı olarak bilgilendirme yaptık" dedi.


Anne ve babaların çocuklarının ağız ve diş sağlığı konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar "Bebeklerin ilk dişleri çıkmaya başlar başlamaz dişlerinin temizlenmesi gerekir. Diş temizliği ve fırçalamanın okul çağına kadar aile kontrolünde yapılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
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