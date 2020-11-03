Minik Leyla'nın ailesi, küçük çocuğun ölümüne ilişkin davada verilen karara itiraz etti

ERZURUM (AA) - Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, çocuğun ölümüne ilişkin amcası Yusuf Aydemir'in "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 6 sanığında beraat ettiği davada verilen karara itiraz etti.

Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, küçük çocuğun ölümüne ilişkin yerel mahkemece yapılan yargılama sonucu çocuğun amcası Yusuf Aydemir'in "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D. ve M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A'nın da delil yetersizliğinden beraatine hükmedildiğini anımsattı.

Tunç, 14 sayfalık itiraz dilekçesinde, yerel mahkemenin verdiği kararda yer alan bilirkişi raporunda, "Bu ölüm olayında kişinin en az 6-7 gün önce ölmüş veya öldürülmüş olduğu, böceklerin cesede ilgisinin az olmasının nedeninin ise bir süre soğuk bir ortamda tutulması ve/veya sonrasında suya atılması sonucu olduğu kanaatinin oluştuğunun, bu verilere göre bu ölüm olayının 26-27 Haziran 2018 tarihlerinden önce gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir" şeklinde tespitler bulunduğuna işaret etti.

Maktulün 18 gün boyunca kayıp olmasının Adli Tıp Kurumu raporu ile değerlendirildiğinde Leyla'nın 11-12 gün boyunca canlı olduğu ve bu süre zarfında fail veya failler tarafından bir yerlerde tutulduğu sonucuna varıldığını kaydeden Tunç, başvuru dilekçesinde şu değerlendirmede bulundu:

"Leyla'nın nerede ve hangi koşullar altında tutulduğuna ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte, birkaç mantıksal önerme ile bir sonuca varmamız bize göre mümkündür. Şöyle ki, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, Leyla'nın kaybolma anı ile kayıp olduğunun farkına varılması arasında 10-15 dakika gibi çok kısa bir zaman dilimi vardır. Bu zaman dilimimden hemen sonra neredeyse bütün köy halkı aramaya başlamış ve hemen her yere bakılmıştır. Dolayısıyla maktulün bir dakikada yürüyebileceği ortalama mesafe hesaplanıp 10-15 ile çarpılırsa maktulün çok fazla uzaklaşmasının mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Bu önermeden hareketle Leyla'nın kaybolmayıp kaçırılmış olduğunu tespit edebiliriz. Bu durumun önemi ise Leyla'nın kaçırıldığı çemberin köy içinde kalmasıdır. Olayın hemen akabinde jandarma ekipleri ve daha bir çok arama kurtarma ekibi olay yerine intikal ettiğinden dolayı o kargaşada faillerin maktulü köyden çıkarmasının düşük bir olasılık olduğunu, Leyla'nın köyde bir süre tutulduktan sonra köy dışına çıkarıldığı kanaatimizce daha güçlü bir olasılıktır."

- Sanıklar süreci kontrol altında tutmak için gelişmeleri an be an takip etti

Dilekçesinde, fail veya faillerin köy ahalisinden olmaları ve özellikle mevcut sanıklar bakımından hem akrabalık hem de komşuluk ilişkilerinin bulunmasının farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren bu suçu işleyenler sürekli olarak veyahut zaman zaman arama kurtarma faaliyetlerine katılıp hem şüphe çekmemek hem de tüm gelişmelerden haberdar olup süreci kontrol altında tutmak istemişlerdir. Kolluk birimleri de dahil olmak üzere ilgili tüm birimlerden bilgi alarak aynı zamanda kendilerine bilgi veren suç ortakları sayesinde an be an gelişmeleri takip etmişlerdir. Arama ekiplerini yanlış yönlendirerek zaman kazanmışlardır. Böylece fiil üzerinde hakimiyet kurmaları kolaylaşmıştır. Adli tıp kurumu raporunda belirtildiği üzere, çocuğun zehirlenme, cinsel istismar, boğularak ölme, darp veya açlıktan öldüğüne dair veri yoktur. Ancak mide ve kalın bağırsaklarda hiç bir besin bulunmamıştır. Bu durumda ölümünden önce uzunca bir süre aç ve susuz bırakıldığı anlaşılmaktadır."

- HTS kayıtları sanıkların birbiriyle iletişim halinde olduğunu gösterdi

Tunç, dilekçesinde dosyaya giren HTS kayıtlarına bakıldığında bazı sanıkların yalan söylediğinin anlaşıldığına dikkati çekerek, aynı kayıtlara bakıldığında sanıkların olay gününden itibaren birbiriyle iletişim halinde olduklarının görüleceğini vurguladı.

- Ailenin avukatından beraat eden 6 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis talebi

Tunç, yukarıda açıklanan nedenlerle istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek, beraat eden sanıklar bakımından mahkemenin hükmünün bozulmasını, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederek, "Hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak ilk derece mahkemesinde beraat eden tüm sanıkların, mahkumiyetine hükmedilen Yusuf Aydemir ile 'fikir ve eylem birliği' içinde atılı suçları işledikleri gözetilerek, TCK'nin 37/1 maddesi delaletiyle 'kasten öldürme' suçunu düzenleyen ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi öngören TCK 82/1 gereği ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve TCK 53/1 kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmesini talep ederiz." ifadesini kullandı.

- Minik Leyla'nın cesedi 18 gün sonra bulunmuştu

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

- Sanık Aydemir'e "ağırlaştırılmış müebbet"

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir'i "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D. ve M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetmişti.







