Minik Gülşen istedi Selçuk Bayraktar yaptı

Düzce'de Kaynaşlı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Gülşen Kaya, yerli malı haftası için farklı bir proje planladı. Gülşen, Türkiye'nin ilk yerli üretim insansız hava aracını yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a bir video çekti.

Minik Gülşen, Bayraktar’a çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

“Selçuk amca merhaba benim adım Gülşen. Kaynaşlı İlkokulu’nda 2. sınıfa gidiyorum. Senin yapmış olduğun milli uçakları okulumda yerli malı haftasında sergilemek istiyorum. Bana bu projemde yardımcı olursan çok sevinirim"

Minik kızın talebine kısa sürede destek veren Selçuk Bayraktar, İHA’ların maketlerini gönderdi. Projesini hayata geçiren Gülşen tekrar bir video çekerek, kendisine destek veren Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti.