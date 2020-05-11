Minik Göktuğ’un doğum günü pastası itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı

Kırıkkale’de doğum günü olan 4 yaşındaki minik Göktuğ’un pastası, itfaiye aracının merdiveniyle 4’üncü kattaki evine ulaştırılarak pencerede üflettirildi.

Yahşihan ilçesinde oturan Pekpak ailesi, 4 yaşına giren oğulları Göktuğ için sürpriz bir doğum günü hazırlamak istedi. Korona virüs dolayısıyla dışarı çıkamayan ve evde sıkılan miniğe unutulmaz bir anı yaşatmak isteyen aile bireyleri, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak çocuklarının itfaiyeyi çok sevdiğini ve bu konuda yardım belirtti. Başkan Osman Türkyılmaz’a bilgi verilmesinin ardından hemen 4 yaşındaki Göktuğ için doğum günü hazırlıklarına başlandı. Doğum günü pastası ve sürpriz bir hediye hazırlayan ekipler, itfaiye aracına binip sirenler eşliğinde Göktuğ’un oturduğu apartmanın önüne gitti. Siren seslerini duyan minik, büyük bir heyecan yaşarken doğum günü pastası da itfaiye aracının merdiveni ile bulunduğu 4. kata ulaştırıldı. Heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan minik Göktuğ, pencerenin önüne gelen pastaya üfledi.

Mahalleli de eşlik etti

Siren seslerini duyan ve yangın olduğunu düşünen mahalle sakinleri de pencere ve balkonlarına koştu. İlk olarak ne olduğunu anlayamayan mahalleliler, durumu fark edince sürpriz doğum gününe alkışlarla destek verdi. Unutulmaz gününde minik Göktuğ’u yalnız bırakmayan Başkan Türkyılmaz da doğum günü hediyesi vererek yeni yaşını kutladı. Pastayı üfleyen Göktuğ, itfaiyeci olmak istediğini ve onları çok sevdiğini dile getirdi.