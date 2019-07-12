Minik futbolcular, 15 Temmuz şehitleri anısına sahaya çıktı





EDİRNE (AA) - Türkiye ile Bulgaristan'dan 24 takımın katılımıyla 15 Temmuz şehitlerin anısına düzenlenen "Spor Extra 2. Trakya Birlik 11 Yaş Altı Futbol Turnuvası", Edirne'de başladı.

Saraçhane Futbol Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, katılımcı takımlara başarı diledi.

Sporun birleştirici yönüne dikkati çeken Güler, "Centilmenliğin, dostluğun ön planda olduğu bir turnuva olsun. Sizleri yarının çok değerli gençleri olarak görmek istiyoruz. Eğitiminize de çok önem verin, üniversiteler okuyun, büyük insanlar olun. Hepinize bu yolda üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuva koordinatörü Levent Takan ise organizasyonu hain FETÖ darbe girişiminin bastırılması esnasında yaşamlarını yitiren 248 şehidin anısına ithaf ettiklerini dile getirdi.

Turnuvanın yüzlerce sporcuyu Edirne'de buluşturduğunu aktaran Takan, "Amacımız, Edirne sporuna katkı yapmak, altyapıya dikkati çekmek ve çocuklarımızın maç tecrübelerinin güçlenmesine yardımcı olmak. Bu yıl turnuvamıza küçük de olsa uluslararası bir nitelik kazandırdık ve komşu ülke Bulgaristan'dan da iki altyapı futbol takımını dahil edebildik." diye konuştu.

Turnuvada final karşılaşması 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.