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Minik Eymen cinayetine ilişkin kan donduran sözler

İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Minik Eymen cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eymen'in, nefes borusuna soda kaçması sonucu öldüğünü iddia eden Serkan Erçetin'in, "Annesi Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi, Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık" dediği öğrenildi. Mine Durak'ın ise oğlunu Erçetin'in öldürdüğünü iddia etti.

03 Eylül 2019 Salı 15:36
Minik Eymen cinayetine ilişkin kan donduran sözler

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen hafta harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen anne Durak'ı yakınlarının evinde yakaladı, küçük Eymen'i ise bulamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Durak, ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Apartman görevlilerine, annesinin kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri, anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Erçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İkili, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Erçetin, dün gece çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin'e ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.

Öte yandan Eymen'in yakınları; 2 yıl önce geçirdiği babasının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini, küçük çocuğun Raiba isimli kız kardeşiyle birlikte annesi bakamadığı için çocuk bakımevine verildiğini söyledi. Yakınlarının bu iddiaları araştırılırken, Eymenle birlikte Rabia isminde kızın bakımevine verildiğine dair kayıt bulunamadığı öğrenildi.

"Serkan tehdit edince polise anlatmadım"

Tutuklu Mine Durak ile Serkan Erçetin'in, emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Durak'ın, polisteki ifadesinde, olayın 18 Ağustos'ta, Çeşme'den İzmir'e otomobille döndükleri sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Mine Durak'ın, "Tuvalet ihtiyacı için durduğumuz sırada otomobilden ayrıldım. Bu sırada otomobilden bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlumun hareketsiz şekilde yattığını gördüm. Eymen'in öldüğünü anladım. Serken Erçetin, 'Susması için eliyle ağzını kapattım, kapatır kapatmaz bu hale geldi' dedi. 2 gün boyunca cesedi araçta tutup saklayacak yer aradık. Daha sonra bulduğumuz çukura koyup üzerine tuğla yığdık. Serkan beni tehdit edince de olayı polise anlatmadım" dediği öğrenildi.

"Her planı annesi yaptı"

Mine Durak'ın Eymen'e şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serken Erçetin ise poliste susma hakkını kullandı. Erçetin'in mahkemede verdiği ifadesinde ise Mine Durak'ı suçladığı belirtildi. Olay günü Eymen'in, otomobilde içtiği sodanın nefes borusuna kaçması sonucu öldüğünü öne süren Serken Erçetin'in, "Anne, Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi. Bana 'Kimseye derdimizi anlatamayız' dedi. Ben de korktum. Her planı annesi yaptı. Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık, kafamız güzeldi" dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:36
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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