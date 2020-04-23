Minik Eslem’in pilli bebek mutluluğu

Tekirdağ’da ikamet eden 3.5 yaşındaki Eslem’in pilli bebek isteğini geri çevirmeyen Türk Kızılayı Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz ve Kızılay görevlileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik Eslem’i evinde ziyaret ederek istediği bebeği teslim etti.

Kızılay Çorlu Şubesi’ne yapılan yardım başvuruları ve talepleri inceleyen ekipler önceki gün Ahmet Sevim’in evine giderek tespit yaptı. Tespit sırasında Kızılay görevlilerinden pilli bebek isteyen Ahmet Sevim’in 3.5 yaşındaki kızı Eslem istediği çocuk bayramında gerçek oldu.

Hediye paketine sardıkları oyuncak bebeği Sevim ailesinin Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine götüren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz ve Kızılay görevlilerini burada minik Eslem ve babası karşıladı.

Hediyesini görünce mutlu olan ve pilli bebeğine sımsıkı sarılan Eslem’in babası Ahmet Sevim Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz da, Kızılay ekiplerinin tespit çalışmaları sırasında Eslem’in pilli bebek isteğini ilettiğini belirterek, “Eslem’in isteğini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yerine getirdik. Kendisini mutlu görmek bizleri de mutlu etti” dedi.