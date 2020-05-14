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İSLAM

Minik çocuktan duygu yüklü konuşma! "Endişelenme, Allah var"

Bir Arap miniğin duygu yüklü konuşmasını içeren ve sosyal medyada dolaşan video kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:31:00 -

Sosyal medyada dolaşan ve duygu yüklü konuşmanın yer aldığı, bize çaresizliğe kapılmamamız gerektiğini belirten minik çocuğun videosu kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Görüntülerde bir Arap miniğin adeta insanlara ders verircesine sarf ettiği sözler, bu Ramazan ayında kalplere doğrudan etki ederken, akıllara Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’nin, “Çaresizlik içinde ‘çarenin Allah olduğunu’ bilmeliyiz.” sözünü getirdi.

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