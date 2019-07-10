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Minik çocuk üzerinden İslam’a karşı salyalarını akıtan hadsiz için harekete geçildi! Tam da ‘yüzüne tükürülecek zihniyet’

İnternette dolaşan sarık ve cübbeli miniğin fotoğrafını paylaşıp akılalmaz sözler sarf eden Kemalist hakkında, çocuğun ailesi suç duyurusunda bulunacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Minik çocuk üzerinden İslam’a karşı salyalarını akıtan hadsiz için harekete geçildi! Tam da ‘yüzüne tükürülecek zihniyet’

Serpil Koçak isimli CHP'li bir yaratık, küçücük Müslüman bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, hakaret içeren akılalmaz ifadeler kullanmıştı. Koçak, küçük çocuğun fotoğrafını paylaşarak, “Oy çen büyüyüp yobaz mı olacaksın, Atatürk düşmanı adi şerefsiz mi olacan çeeennn...  Sana bunu giydiren zihniyete tüküreyim” diye yazmıştı.

Tipik İslam düşmanı: Sarık ve başörtüsüne hakaret!

Serpil Koçak isimli CHP’li, aynı zamanda “Blog yazarı” çıktı. Koçak'ın yazılarında, İslâm'a ve İslâmi değerlere kudurmuş bir şekilde saldırdığı ortaya çıktı! Sosyal medyadan çocuğun sarıklı görüntüsünü paylaşıp salyalarını akıtan Koçak’ın, başörtüsüne yönelik çirkin sözler sarf ettiği de görüldü.

(Koçak tarafından paylaşılan sözde türbanlı kadının görseli müstehcen olup, tarafımızca sansürlenmiştir.)

Ailesi harekete geçti

Koçak tarafından, oğlunun resmi paylaşılarak hakaret edilen çocuğun babası Cuma Avcı da bu küstahlığa tepki göstererek, “kişilik haklarına saldırı yapıldığını" belirtti.

Sosyal medyada hakeret ve linçe maruz kalan küçük çocuğun babası Cuma Avcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(@serpil_enn) adlı kullanıcı! Twitter üzerinden oğlumun resmini paylaşarak; Kişilik haklarımıza saldırı, hakaret, kin, nefret, halkı ayrıştırma ve dini değerlerimize de saldırıda bulunmuştur!” dedi.

Cuma Avcı, Serpil Koçak isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kardeşlerim konuyla ilgili dilekçemizi hazırladık! Bu çarşamba günü saat: 10:00 da Kartal Anadolu adliyesine teslim edilecek. Ardından "KUTSALA SAYGI DERNEĞİ" Başkanı Av. Mehmet SARI beyefendiyle birlikte basın açıklaması yapılacak Adliyeye gelmenizi önemle rica ediyorum” dedi.

Tam bir CHP’li! Koyu İmamoğlu hayranı

Sosyal medya hesaplarında, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanan Serpil Koçak, Mustafa Kemal isminin arkasına saklanarak, her türlü suçu işleyebileceğini düşünen bir profil sergiliyor. Koçak’ın sosyal medyada İmamoğlu’nun yanında Mustafa Kemal’le ilgili görseller kullanması da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  1. Serpil Koçak
  2. İslam
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Hakiki CHP budur!Hakiki CHP budur!56 dk önce
    CHP’lilerin çoğu böyle,Allah AKP’lileri saptırmasın!Böyle hakaret edince ne oluyor,güya şeytan karı yoldan mı çıkartıyor müslümanı?Nur Sûresi’nde,hadislerde kesin ve NET TESETTÜR(türban değil!) farz! Müslüman bunu bilir,ASLA laf etmez!Tesettüre meşum dilini uzatan müslüman değildir;bu böyle biline!Cem akkılıç diye bir namussuz,hain var;o güruh bu!Görün CHP-sol ne?Kendileri minik etek üstü türban takıyor,güya müslümanı rezil ediyorlar(!)Yakalanacaktı o da!
  • ceylanceylan58 dk önce
    pedofili suçu bu
  • orak çekiçorak çekiç59 dk önce
    türk ordusuna hizmet için kışlaya teslim edilmeli madem bu kadar vatanseverse
  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    Hic dusunmuyorlarki o cocuk aile baskisi yalakalik olsun diye boyle giydiriyorlar tepki vermek o cocugun ailesinden daha daha ileri derecede salaklik
  • Sert TOPRAKSert TOPRAK1 sa önce
    Dua edelim Allah bu gibileri ıslah etsin.Yoksa biri susar biri konuşur.
  • BİLALBİLAL1 sa önce
    Gayet doğru söyledikleri.O yaşta bir çocuk parkta oyun oynar dini önemli değil hiçbir dinde 10 yaş altı bir çocuğa bu tarz dini kıyafet vb giydirilmemelidir. Bu tiplerin ortak özelliği de varlığıyla onur duyduğumuz ve ilelebet onun çizgisinde olacağımız ulu önder M.Kemal Atatürk'ü sevmemesidir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Tam Bir Gezi Zekalı Şerefsiz Çen. Hiç Şüphesiz ki.
  • Sert KAYASert KAYA1 sa önce
    Boşverin konuşsun arkadaşlar Cehennemde yer çok.
  • HERSLİHERSLİ1 sa önce
    Oy çen büyünce ne olmuşsun böyle... Terbiyem müsait değil yoksa sana saydırmasını bilirdim. Adi hayvan... Siz çocuklarınızı anadan üryan gezdirirken biz size karışıyor muyuz? Traşlı yerlerinizi kenarından köşesinden gösterirken karışan yok değil mi? ....
  • emiremir1 sa önce
    Bu adi kadini tek lafimla susturdum ben twitterda:)) ... cocugu bu
  • GerçekGerçek1 sa önce
    Ülkemizi emperyalist ler işgal etti Osmanlı ordusu savaştı hain Osmanlı sultanı Vahidettin oldu . Osmanlı askertmilleti demi hain oldu .
  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 1 sa önce
    Insansanız saldırdıydınız dine kurana şeriata göre ğömülmeyin ki sözünüzün arkasında olduğunuz u anlaşın bu müslümanlar yüzsüzlük yapmayın yeter.
  • NecatiNecati1 sa önce
    Bu kadın şikayet edilmeli. Kimsenin kimseye hakaret etme özgürlüğü yoktur. Çocuğun ailesini tebrik ederim suç duyurusunda bulunduğu için.
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü1 sa önce
    bu fa.iseyi görüpde ..en bu vatanin evladi olamaz!!! bu silika ders verilmeli insan ne kadar namusus ola biliyor anlamis deyilim . allah bu fa.ise gibi ve ona benzer chp millitanlari belasini versin
  • ahmetahmet1 sa önce
    mutlaja akil hastanesinde 3 ay musahade tedbiri nefret, ayrimcilik, hakaret yapan fasist irkcilar icin getirilmeli
  • YAKICIYAKICI1 sa önce
    sende bu kadar okuyup O ........PUMU oldun yani

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