Minik Botanikçiler Kapıdağ’da

Balıkesir’in Bandırma ilçesin Bilim Sanat Merkezi bünyesinde ders gören öğrenciler için Kapıdağ’da botanik gezisi düzenlendi.

Bandırma Bilim Sanat Merkezi bünyesinde ders gören öğrenciler için Kapıdağ’da bir Botanik gezisi düzenlendi. Denizden Karaya TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Projesine ön hazırlık amacıyla yapılan etkinliğe proje ekibinden Melek Dinçer, Funda Bulut ve Elvan İnan, BİLSEM Müdürü Levent Obuz, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Satıl, öğrenciler ve veliler katıldı.

Gezi sırasında, Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından minik öğrencilere Kapıdağ’ın bitkileri tanıtıldı. Daha sonra öğrencilerin velileri ile birlikte topladıkları bitkilerle arazide bir herbaryum çalışması gerçekleştirildi. Üniversitelerin Botanik kürsülerinde ders gören öğrencilerin yapabildiği bu etkinliği, ilköğretim öğrencileri de oldukça başarılı bir şekilde yaptılar. Öğrenciler etkinlik sonunda topladıkları bitkileri büyük bir özenle kurutarak koleksiyon haline getirdi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Fatih Satıl; “Yaparak yaşayarak öğrenme şekli en iyi öğrenme modelidir. Eğitimde dört tarafı duvarlarla kaplı sınıf ortamından zaman zaman doğaya çıkıp bu şekilde uygulamalı doğa eğitimi de yapmak gerekir. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz sadece mutfaklarda görebildikleri kekik, adaçayı gibi bitkileri doğada gözlemlediler, dokundular, kokladılar ve tadına baktılar. Artık bu öğrenciler bu bitkileri hayatları boyu unutmayacaklardır” dedi. Etkinlik; öğretmen, veli ve öğrencilerin herbaryum haline getirdikleri bitkilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.