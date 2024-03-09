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Kadın - Aile

Minik bazlama sahura özel yumuşacık! Damaklarımızda ve gönüllerimizde kalacak: Gün boyu zinde kalacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-03-09 23:08:00 - 2024-03-09 23:35:16
Minik bazlama sahura özel yumuşacık! Damaklarımızda ve gönüllerimizde kalacak: Gün boyu zinde kalacaksınız

Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Gönüllerimizde hüzün ve ümidi iç içe yaşadığımız böylesi bir dönemde sizlere sahurda kolayca yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var yumuşacık minik bazlama mutlaka kaydedip deneyin beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Minik Bazlama Sahura Özel Yumuşacık Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 çay bardağı süt (ılık)
  • 1 çay bardağı su (ılık)
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 su bardağı un

Minik Bazlama Sahura Özel Yumuşacık Tarifi Nasıl Yapılır?

Ilık süt ve suyu yoğurma kabına alın üzerine kuru maya ve şekeri ekleyip karıştırın kapağını kapatıp 5 dakika bekletin. Diğer malzemeleri de ekleyip unu eleyerek azar azar ilave edip yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru biraz daha yoğurup un serpilmiş tezgaha alıp merdane ile 1cm kalınlığında açın. Su bardağı ile yuvarlak kesin. Hamurun hepsini bu şekil yapıp tezgaha alıp üzerini örtüp 10 dakika bekletin. Tavayı ocağa alın orta ateşte arkalı önlü pişirin. Servis tabağına alın peynir reçel çikolata ne isterseniz onunla afiyetle yiyin.

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