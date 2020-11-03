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Aktüel Minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi
Aktüel

Minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:33:00 -
Minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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