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Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam mücadelesi veriyor

İzmir’de Nida Balcı ve Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:50
Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam mücadelesi veriyor

İzmir’de Nida Balcı ve Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Tümörün bir an önce alınması gerektiğini belirten aile, bu riskli ve pahalı ameliyat için yetkililerden yardım bekliyor.


İzmir’de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, bayramdan önce yüksek ateş nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edilen Ateş Ayaz, şu anda vücudunu oynatamıyor ve solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Tümörün bulunduğu yer sebebiyle ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Balcı ailesi, yetkililere seslendi.



14 santimetrelik tümör


Baba Murat Balcı, "Bayramdan önceki hafta yüksek ateş nedeniyle hastaneye geldik. Oğlumuz bir hafta yattı, ilaç tedavisi uygulandı. Bayramın birinci günü hastaneden çıktık. Pazartesi ise tekrar kontrole getirdik. Oğlumda boyun eğriliği fark ettiler. Zaten daha önce de bu eğrilik sebebiyle çok doktora gitmiştik ancak bir şey çıkmamıştı. Romatolojiye sevk edip oğlumu yatırdılar. Birkaç birim gelip tahliller yaptı. Ortak görüş MR çekimi üzerineydi. Oğlum geceleri ağlıyordu. Sırtında, boynunda, belinde ağrı vardı. Vücudunun bir tarafı terliyordu. Bir akşam ortak kanı olarak ’anestezi verip uyutalım’ dediler. Ondan sonra MR çekilecekti. Ancak anestezi nedeniyle alerjik reaksiyon gelişmiş. Oğlumuzu servise aldılar. Çocuk akşam uyandı ama vücudunu kullanamıyordu. O sırada ateşi çıktı. Sabah doğru da yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımın 2. günü MR çekimi gerçekleşti. MR sonucunda omurilikte boyun üstünden bele kadar 14 santimetre tümör tespit edildi" dedi.



"Tümörün alınması gerekiyor"


Tümörün tespit edilmesinin ardından onkoloji ve beyin ve sinir cerrahisi ile görüştüklerini kaydeden baba Balcı, "Bize ameliyatın riskli olduğunu söylediler. ’Ameliyatı yapamayız’ dediler. Başka doktor arayışına girdik. Birçok doktor yapamayacağını söyledi ama yapabileceğini söyleyen doktorlar da çıktı. Ancak bunun rakamı da oldukça fazla. Bizim bu rakamı karşılama imkanımız yok. Şu an vücudunu kullanamıyor. Ameliyatın ardından fizyoterapi süreci de olacağı için uzun bir süreç bizi bekliyor. Bize ortalama 250 bin-300 bin lira rakam veriliyor. Buradan yetkililere, Sağlık Bakanlığına, Valiliğe sesleniyoruz; tümörün alınması gerekiyor. Tümörü alabilecek doktorlar tabii ki vardır. Biz çocuğumuzun sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Tek amacımız bu. Tek isteğimiz oğlumuzun sağlığı. Şu an ciğerlere hava verilip uyutuluyor. Bu tümör sinirlere, kaslara vurdukça solunumda zayıflama oluyor. Oğlumun çok zamanı yok. Bu tümörü alabilecek doktor arıyoruz. Lütfen bize el uzatın" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:50
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