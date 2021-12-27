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Aktüel Minik Asiye'nin ailesine dava açtılar!
Aktüel

Minik Asiye'nin ailesine dava açtılar!

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm Türkiye Asiye'ye ağlarken SOHAYKO Derneği'nden skandal bir hamle geldi. Dernekten yapılan açıklamada "Asiye'nin hayatını tehlikeye atan sorumsuz anne babadan, şikayetçi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:49:00 -
Minik Asiye'nin ailesine dava açtılar!

4 yaşındaki Asiye Ateş'in Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü oturdukları sitenin bahçesinde oynarken iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması sonrasında dehşet veren olaya tepkiler her geçen gün büyüdü.

Saldırı sonrasında devlet sokak hayvanlarıyla ilgili alınması gereken önlemler konusunda harekete geçerken çeşitli kuruluşlardan da olayla ilgili açıklamalar yapıldı. Bu kuruluşlardan biri de SOHAYKO Derneği oldu.

Dernek sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunarak olayın sorumlusunun Asiye'nin ailesi olduğunu ve aile hakkında şikayetçi olacaklarını duyurdu.

"Köpekleri kim tahrik etti"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekrarlıyoruz.. Gaziantep'te 4 yaşındaki asiye kızımızın evinde süt içmesi çizgi filim izlemesi gerekirken yanında annesi babası olmadan basket sahasında bu köpeklerle ne işi vardı? Basket sahasına köpeklerle birlikte güle oynaya giren bu köpeklerle sarmaş dolaş fotoğrafları olan asiye kızımıza köpekler neden birden bire saldırdı?

Kim köpekleri Asiye'nin üzerine kışkırttı? Kim bu köpekleri tahrik etti? O sırada anne baba neredeydi? Neden ulusal basın ve tüm haber kanalları Asiye'nin kendi halinde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını iddia etti?

Asiye'nin hayatını tehlikeye atan sorumsuz anne babadan, köpekleri ağızlıksız dolaştıran o sırada Asiye'yi köpeklerin yanına sokan kişilerden, Derneğimiz ve dernek başkanımızı tehdit eden hakaret eden tüm kendini bilmezlerden şikayetçi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.. Bizi susturamayacaksınız."

 

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