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Minik Abdullah, kalbi ikiye bölünerek yeniden hayata tutundu

Adana'da kalbinden vücuduna ve akciğerine iki damar gitmesi gerekirken sadece tek damarla dünyaya gelen Suriyeli 6 aylık Abdullah El Nune, kalbi ikiye bölünerek biri vücuda biri de akciğere olmak üzere iki damar yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Minik Abdullah, kalbi ikiye bölünerek yeniden hayata tutundu

Adana'da kalbinden vücuduna ve akciğerine iki damar gitmesi gerekirken sadece tek damarla dünyaya gelen Suriyeli 6 aylık Abdullah El Nune, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde kalbi ikiye bölünerek biri vücuda biri de akciğere olmak üzere iki damar yapıldı. Operasyonu yapan Çocuk Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, solunumunda sıkıntı yaşayan Abdullah bebeğin hayata tutunduğunu söyledi.

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Nune ailesi, 6 ay önce dünyaya gelen bebekleri Abdullah’ın nefes almakta problem yaşadığını ve buna bağlı sağlık sorunlarını fark etti. Bunun üzerine minik Abdullah’ı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Damar Cerrahisine getiren aile, burada çocuklarının kalpten vücuda tek damar gittiğini öğrendi. Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından ameliyat edilen minik Abdullah’ın kalbi ikiye bölündü ve kalpten çıkan bir damar akciğere diğer bir damar ise vücuda verildi. Bu yöntemle hayatta kalmayı başaran Abdullah El Nune, tetkik sonuçları normale dönünce taburcu oldu.

Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, minik Abdullah’a yaptıkları işlemin son derece zorlu bir operasyon olduğunu, kalpten çıkan tek damarla hayatta kalmasının çok büyük sıkıntı olduğunu ifade etti. Poyrazoğlu, operasyon ile kalbi ikiye bölerek akciğerlere giden yeni bir damar oluşturduklarını, kalbin sol tarafındaki damarın vücuda sağ tarafındaki damarın ise akciğerlere gidecek şekilde damar sistemini yenilediklerini dile getirdi.

Minik Serkan'a da aynı yöntem uygulandı

Daha önce de yine Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından aynı yöntemle henüz 10 günlükken ameliyat edilen Serkan Gençler de hayata tutunmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:49
  1. Adana
  2. kalp ameliyatı
  3. Suriyeli bebek
  4. Abdullah el Nune
  5. Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu
  6. kalbi ikiye bölündü

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