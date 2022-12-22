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Yerel Minibüsün altında kalan öğretmen feci şekilde can verdi
Yerel

Minibüsün altında kalan öğretmen feci şekilde can verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün altında kalan Türkçe Öğretmeni 41 yaşındaki Serkan Avcı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 21:15:00 -
Minibüsün altında kalan öğretmen feci şekilde can verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde babasına ait narenciye bahçesinde minibüsün altında kalan öğretmen Serkan Avcı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Işıklı Mahallesi'nde narenciye hasadı sonrası tarım işçilerini alan 80 ACY 383 plakalı minibüsün şoförü Habip T., geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında duran Mehmet Avcı’yı fark etmedi.

Minibüsün altında can verdi

 

Babasına ait narenciye bahçesinde bulunan ve Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan 1 çocuk babası Serkan Avcı (41), minibüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Öğretmen Serkan Avcı’nın cansız bedeni savcılık soruşturmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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