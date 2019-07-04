Minibüste unutulan 5 yaşındaki çocuk böyle bulundu Nusaybin'de, şehir içi yolcu minibüsünde unutulan 5 yaşındaki erkek çocuğu, zabıta ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Mardin Nusaybin'de, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüse binen aile, çarşı merkezindeki durakta inerken, ismi öğrenilemeyen erkek çocuğu minibüste unuttu. Minibüs sürücüsü, seferini tamamlayıp, aracının bakımını yaptırmak için sanayi sitesine gitti. Bakıma alınan araçta ağlama sesi duyan sürücü, çocuk olduğunu fark etti. Sürücünün haber vermesiyle sanayi sitesine giden zabıta ekipleri, çocuğu teslim aldı. Aile ise bu sürede hoparlörden anons yapılması için belediyeye başvurdu. Başvuru üzerine zabıta ekipleri, çocuğu ailesine teslim etti.

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