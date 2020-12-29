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Yerel Minibüsle TIR çarpıştı! Sis ve facia: 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Yerel

Minibüsle TIR çarpıştı! Sis ve facia: 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Hakkari-Yüksekova’dan Van'a giden yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:27:00 -
Minibüsle TIR çarpıştı! Sis ve facia: 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise morga götürüldü. Valilikten yapılan açıklamada, kazanın saat 09.00’da da yaşandığı belirtilerek “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

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