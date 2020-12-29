Minibüsle TIR çarpıştı! Sis ve facia: 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Hakkari-Yüksekova’dan Van'a giden yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise morga götürüldü. Valilikten yapılan açıklamada, kazanın saat 09.00’da da yaşandığı belirtilerek “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.