Minibüsle otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var Sungurlu-Kırıkkale karayolu'nun 6. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu'nun 6. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 34 TV 4181 plakalı minibüs, 81 KB 004 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Hüseyin Oral (55), Huriye Oral (49), İsmail Arslan, İlknur Arslan ve Derya Arslan yaralandı. Yarlılardan kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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