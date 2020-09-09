Minibüsle kamyonet çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Adıyaman’da yol minibüsü ile kamyon çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Adıyaman’ın Gerger ilçesinden hareket ederek Adana’ya doğru gittiği belirtilen Bekir Çelik idaresindeki minibüs, Abdullah Telli kontrolündeki 16 TIR 09 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.
Kahta, Akdoğanlar köyü yakınlarında yaşanan trafik kazası sonrasında, minibüs sürücüsü Bekir Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik idaresindeki minibüste bulunan 19 kişi ise yaralandı.
Kazaya tanıklık eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis’e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, AFAD - UMKE ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından vatandaşlar Kahta Devlet Hastanesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adıyaman merkezde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından oracıkta hayatını kaybeden sürücünün ise cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alınırken, olaya dair soruşturma başlatıldı.