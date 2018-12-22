THY- Euroleague
0553 313 94 23

Minibüsle 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

Samsun'un Atakum ilçesinde dün gece polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs, 15 dakika süren kovalama sonucunda yakalandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:13
Minibüsle 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

Samsun'da sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs, 15 dakika süren kovalama sonucunda yakalandı. Kaçışı sırasında park halindeki bir otomobile de çarpıp hasar veren minibüste bulunan biri kadın 3 kişi, alkollü oldukları için kaçmak istediklerini söyledi.

Olay, Atakum ilçesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre Baruthane Mevkii'nde 55 LH 394 plakalı minibüsü polis durdurmak istedi. Ancak sürücüsü S.A., minibüsü bir trafik polisinin üzerine sürerek, kaçmaya başladı. Plakası polis telsizinden anons edilen minibüsü yakalamak için tüm ekipler harekete geçti.

Minibüsten atlayarak kaçmaya çalıştılar

İçerisinde biri kadın 3 kişi bulunan minibüs, 15 dakika süren kovalamacanın sonunda Ömürevleri Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen minibüs sürücüsü, Kandilli Caddesi üzerinde park halinde bir otomobile çarptı. Kazanın ardından minibüsten atlayrak inip, kaçmaya çalışan şüphelilerden S.A. ve H.E., kıskıvrak yakalandı. Koşarak uzaklaşan B.Y. de peşinden giden polislerce etkisiz hale getirildi. Üzerinden 7 adet uyuşturucu hap çıkan B.Y. bir ekip otosunun camını, dirsek atarak kırdı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. İfadeleri alınan şüphelilerden S.A. ve B.Y. alkollü oldukları için kaçmak istediklerini söyledi.

Serbest bırakıldılar

Minibüsün çarparak hasar verdiği 55 AG 798 plakalı otomobilin sahibi Ş.B. ise, "Emekli bir insanım, evimde  uyuyordum. Sese uyandım, oğlum 'Baba bizim arabaya çarpmışlar' dedi. 2001 model ve hiç hasar kaydı bulunmayan bir otomobilim vardı, yazık oldu. Sesleri duyunca ambulans falan geldi sandım. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:13
  1. Samsun
  2. Minibüsle 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar
  3. kovamaca sonucu yakalandılar
  4. Atakum ilçesi
  5. kovalamaca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Çöl kaplanları sınır yolunda!
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat..
    2. Minibüsle 'dur' ihtarına uymayıp..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Eskişehir'de durdurulan TIR'dan 53 bin..
    5. ASKON Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın..
    6. Öztürk Yılmaz'dan Kemal..
    7. Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli..
    8. AFAD konutları teslim töreni
    9. Elektrik akımına kapılarak ölen işçi..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. ABD ve İran'ın Yemen konusunda gizlice..
    12. Sultangazi'de iş makinesi metrelerce..
    13. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı..
    14. Süt prim desteği 25 kuruşa çıkacak
    15. Nizip'te uyuşturucu tacirlerine..
    16. "Çocuk İzlem Merkezi" açılışı
    17. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    18. Bahçeli, MHP'nin Aydın teşkilatını..
    19. Almanya'daki kitap sergisinde..
    20. Tatil yapan Alman turist kaldırıldığı..
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti