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Minibüs uçuruma yuvarlandı ölü ve yaralılar var

Kürtün ilçesinde yayladan dönerken freni boşalan minibüs uçuruma yuvarlandı.

25 Eylül 2018 Salı 16:22
Minibüs uçuruma yuvarlandı ölü ve yaralılar var

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünden oldukları öğrenilen Mehmet Bayrak (56) yönetimindeki 28 TB 847 plakalı özel minibüs Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Küçükdere mahallesinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İlçeye bağlı Alistra Yaylası'ndan dönüş yolunda gerçekleşen kazada yoldan uçuruma yuvarlanan minibüs yaklaşık 100 metrelik mesafede ağaca çarparak durabildi, içindeki vatandaşları da yaklaşık 200 metrelik alanda uçuruma savurdu.

İlk belirlemelere göre Mustafa ve Ümmiye Civil kaza yerinde, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmaya çalışılan 93 yaşındaki Ayşe Bayrak ise yolda hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Bayrak ile araçta bulunan Nezaker (53) ve Emine Bayrak (54) yaralandı. Yaralılar Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri araçta sıkışma ve savrulma sonucu hayatını kaybeden Mustafa ve Ümmiye Civil'in cenazelerini uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkartabildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:22
  1. Gümüşhane
  2. Giresun
  3. kürtün
  4. gümüşhane

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