Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Minibüs şoförüne bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında

Nazilli'de bir emekli polis memuru olan minibüs şoförünün gasp edilip yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:09
Minibüs şoförüne bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, emekli polis memuru olan minibüs şoförü Ömer Aşık (48), 3 gaspçının saldırısına uğradı. Aşık'ın hafif yaralandığı saldırı, minbüsteki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 22.30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşandı. 09 M 1515 plakalı şehir içi minibüste çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ömer Aşık, yol kenarında yolcu gibi bekleyen 3 kişiyi boş olan aracına aldı. Başları kapüşonlu saldırganlardan biri, minibüse biner binmez Aşık'ın boğazına bıçak dayadı. Aşık, saldırganlarla boğuştu. Bu sırada Aşık, bağırarak, emekli polis olduğunu ve para vermeyeceğini söyledi. Panikleyen saldırganlar, araçtan inip kaçtı. Amaçlarına ulaşamayan saldırganları aracıyla bir süre takip eden Aşık, polisi arayarak durumu bildirdi. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne giderek  tedavi oldu. Omuzundaki bıçak yarasına 8 dikiş atıldı. Kimliği belirsiz gaspçıların salıdırı anı ise araç kamerasınca kaydedildi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



Ömer Aşık, "Boğuşma sırasında araba kaymaya başlamıştı. El frenini çekmek için eğildiğimde silah çıkaracak zannettiler. Polis olduğumu sanıp korkup kaçtılar. Üzerimde en fazla 120 lira vardı. Adam başı 40 lira düşer. 40 lira için neden böyle bir işe girdiler anlamıyorum" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:09
  1. Aydın
  2. Nazilli
  3. Bıçaklı gasp girişimi
  4. Minibüs şoförü Ömer Aşık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Dolandırıldıklarını düğün davetiyelerini görünce anladılar
    1. GÜNCELLEME - Dolandırıldıklarını düğün..
    2. Hazine alacakları 18,4 milyar lira
    3. GÜNCELLEME - Üç kız arkadaş arasında..
    4. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. Fenomenlere "uyuşturucuyu özendirme"..
    7. Altın fiyatları
    8. Okulun istinat duvarı çöktü
    9. Köprü üzerinde toplanıp, kayıp..
    10. İTO 2019 İş Programı ve Bütçe..
    11. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık..
    12. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    13. Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı
    14. Terör örgütü ABD'ye yalvardı!
    15. Erzincan’da tarihi eser kaçakçılığı..
    16. PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
    17. Posof'un "içi dışı kırmızı" elması..
    18. "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan..
    19. Perinçek nokta atışı yaptı! 'İYİ Parti..
    20. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'