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Minibüs şoföründen takdir edilecek hareket! Bir anda aracından indi ve...

Şişli’de uyuşturucu madde alarak kendinden geçen gence, yoldan geçen bir minibüs şoförü durarak yardım etti. Minibüs şoförünün gence su vererek kendine getirme çabası ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti.

14 Ağustos 2018 Salı 10:23
Minibüs şoföründen takdir edilecek hareket! Bir anda aracından indi ve...

Sıracevizler Caddesi’nde ‘insanlık ölmemiş’ dedirten anlar kameralara yansıdı. Caddede uyuşturucu madde alarak kendinden geçen genci gören bir minibüs şoförü aracını durdurarak indi.

Minibüs şoförü ilk olarak gence yaklaşarak durumunu inceledi. Gencin susuzluktan bayılmak üzere olduğunu gören sürücü aracından su alarak gence uzattı. Suyu içerek kendine gelen gençle minibüs şoförü arasında bir süre konuşma yaşandı.

Minibüs şoförünün yol kenarında bayılmak üzere olan gence su vererek kendine getirmesiyle sonuçlanan o anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:23
  1. minibüs şoförü
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  4. aracından indi

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