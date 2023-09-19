  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Minibüs pastaneye girdi! O anlar anbean kaydedildi
Yerel

Minibüs pastaneye girdi! O anlar anbean kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-19 16:54:00 -
Minibüs pastaneye girdi! O anlar anbean kaydedildi

Diyarbakır’da bir minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak pastaneye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.14’te Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsü Ali Ölmez’in direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolünden çıkarak bir pastaneye daldı. Kazada minibüs şoförü hafif yaralandı. İş yeri ve minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Saniye saniye kaydedilen kazada minibüsün merdivenlerden çıkarak pastaneye girdiği görülüyor. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sürekli trafik kazalarının meydana geldiği kavşak için yetkililere çağrıda bulunan sürücü Ali Ölmez, bulvarda oluşan kazaların önüne geçilebilmesi için kavşakta düzeltilme yapılmasını istedi.

Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü
Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü

Yerel

Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dinamit yüklü kamyonun kazası sonrası kapanan yol tekrar açıldı
Dinamit yüklü kamyonun kazası sonrası kapanan yol tekrar açıldı

Yerel

Dinamit yüklü kamyonun kazası sonrası kapanan yol tekrar açıldı

TEM Otoyolu'nda köpek kazası! 1 ölü...
TEM Otoyolu'nda köpek kazası! 1 ölü...

Gündem

TEM Otoyolu'nda köpek kazası! 1 ölü...

İstanbul'da İETT kazası! Yokuş inerken devrildi, yaralılar var...
İstanbul'da İETT kazası! Yokuş inerken devrildi, yaralılar var...

Gündem

İstanbul'da İETT kazası! Yokuş inerken devrildi, yaralılar var...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23