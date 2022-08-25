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Yerel Minibüs otobüs durağına daldı! Yaralılar var
Yerel

Minibüs otobüs durağına daldı! Yaralılar var

Başkent Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs otobüs durağına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 12:43:00 -
Minibüs otobüs durağına daldı! Yaralılar var

Kaza, İstanbul Yolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S. kontrolünü kaybettiği 41 AJS 043 plakalı aracıyla yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücü A.S.'nin gözaltına alındığını kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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