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Gündem Minibüs ile traktör kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Gündem

Minibüs ile traktör kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-09-05 18:51:00 -
Minibüs ile traktör kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ergani yolunun 4. kilometrede kırsal Yolköprü Mahallesi’nde meydana geldi.

 

Diyarbakır’da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2’si ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ergani yolunun 4. kilometrede kırsal Yolköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Taşkın kontrolündeki 21 AAU 376 plakalı minibüs köy yoluna dönerken karşı şeritten gelen E.C.’nin hakimiyetindeki 21 ET 858 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada 2’si ağır, 4’ü çocuk 20 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralılardan minibüs şoförü Ramazan Taşkın ile ismi öğrenilemeyen yolculardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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