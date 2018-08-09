Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.09 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
Kaza, dün gece Şanlıurfa -Viranşehir karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 SR 126 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 63 NR 661 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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