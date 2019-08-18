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Minibüs ile otomobil çarpıştı; 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 06:41
Minibüs ile otomobil çarpıştı; 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.


Kaza saat 02.30 sıralarında Orhan Acar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gargar mevkii istikametinden ilçe merkezine geçmek isteyen Mehmet Ali Bulut(44) idaresindeki 45 RA 0171 plakalı minibüs, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Durmuş idaresindeki 03 ABA 913 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arka kısmından darbe alan minibüs, bir süre olduğu yerde döndükten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Durmuş yara almaz iken, otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Durmuş(26), Kadriye Külte(27), Nebahat Barut(43), Nebahat Durmuş(3), Nebahat Melisa Külte(6), Fatma Tuana Külte ve 8 aylık Cansu Durmuş ile yaralandı. Minibüs sürücüsü Mehmet Ali Bulut’ta(44) yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Zarif Kadir Akın(47) ile Mustafa Karakavuk(66) ise ağır yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. 4’ü çocuk toplamda 10 yaralıdan durumları ağır olan Zarif Kadir Akın(47) ile Mustafa Karakavuk(66), burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Öte yandan minibüste bulunan sürücü Mehmet Ali Bulut(44), Zarif Kadir Akın(47) ve Mustafa Karakavuk’un(66), yakınlarının düğün merasiminden döndüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 06:41
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