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Aktüel Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 03:16:00 -
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya-Seydişehir'de motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan K. (22) idaresindeki plakasız motosiklet ile Mevlüt K'nin (34) kullandığı 06 YA 9345 plakalı minibüs, Bozkır yolu Kesecik kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Halil A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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