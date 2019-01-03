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Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bolu TEM otoyolunda korkutan bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki minibüsün, kamyondan düşen lastiğe çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 06:30
Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkutan bir kaza meydana geldi. 

Olay TEM otoyolu İstanbul istikameti Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya bir cenazeye giden vatandaşları taşıyan Muhsin Baş idaresindeki 34 SU 0803 plakalı minibüs, geri dönüş yolunda kamyondan yola düşen lastiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere vurduktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Muhsin Baş ve minibüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi acil servislerine kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, camları paramparça olan minibüsten şarampole düşen yolcu olabileceği ihtimaliyle, ellerindeki fenerlerle arama yaptı. Yapılan aramada, minibüsün dışında herhangi bir yaralının olmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle, yaklaşık 1 saat boyunca trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 06:53
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Kaza
  4. Bolu
  5. minibüs
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