Minibüs devrildi 15 kişi yaralandı! Kız istemeye gidiyorlardı ölümden döndüler
Konya'dan Antalya’ya kız istemeye gidenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi ölümden döndü.
Enver Sefa Üçbudak (36) idaresindeki minibüs, Konya-Seydişehir karayolu Gevrekli Mahallesi yakınlarında, yola çıkan yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.