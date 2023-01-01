  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Minibüs dere yatağına düştü: Yaralılar var
Aktüel

Minibüs dere yatağına düştü: Yaralılar var

Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağına düşen minibüsteki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 11:38:00 -
Minibüs dere yatağına düştü: Yaralılar var

Osman İ. yönetimindeki 06 DC 8401 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Taşlıalan köyü civarında, sürücünün yola çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına düştü.

Kazada, sürücü ve eşi Gülcan ile çocukları Mehmet Serkan, Selim, Zeynep ve Güllü İ. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23