  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı FETÖ’yü anlattı!
Kanada’da yaşanan skandala bir yenisi daha eklendi: İsimsiz çocuk mezarları çıkmaya devam ediyor
Şırnak'ta okul bahçelerine elektrik trafoları yerleştirilmesine tepki
81 ilde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"! 138 şüpheli yakalandı
Gündem Minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı
Gündem

Minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı

Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 11:58:00 -
Minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 DB 220 plakalı minibüs, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Olayı gören köylüler, araçtaki 13 kişiden 11'ini kendi imkanları ile minibüsten çıkartıp durumu jandarmaya bildirdi.

Kısmen su dolan minibüste sıkışan diğer 2 kişi de olay yerine gelen jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere kaldırılan 13 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüsteki kişilerin Ağrı il merkezinde bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Adıyaman'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay