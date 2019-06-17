0553 313 94 23

Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

- Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da düzenlenen şampiyonaya 280 sporcu katıldı

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:17
Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı


AMASYA (AA) - Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hentbol Federasyonunun ortak çalışmasıyla düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 14 ilden kızlar ve erkekler olmak üzere 23 takımla 280 minik sporcu katılıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gedik, böyle anlamlı bir etkinlikte miniklere de yer verilmesinin çok güzel olduğuna değinerek, "Ailelerimiz kesinlikle çocuklarını spora yönlendirsinler. Çocuklarımız becerilerini ve alışkanlıklarını eğitimcilerden kazansın. Yani kendi başına arkadaşlardan ya da başka çevrelerden kazanmasın. Bunun için de bu tür sportif ve sosyal faaliyetlere mutlaka katılmalarını diliyorum. Kesinlikle bilgili, yetenekli ve becerikli çocuklar yetiştirmek zorundayız." diye konuştu.

Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü İnan Alaçam ise Amasya Genelgesi'nin 100. yılında böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok büyük başarılar elde edeceğine inandığımız bir takım kurduk. İnşallah ileride emeğimizin karşılığını alacağız. Çocuklarımızın hepsi birbirinden yetenekli ve centilmen. Allah yollarını açık etsin, ülkemiz ilerleyen yıllarda hentbolda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:17
  1. Amasya
  2. HENTBOL
  3. Mini mini Hentbol Türkiye Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yayalar için artık tehlike oluşturmayacak
    1. Yayalar için artık tehlike..
    2. Ahlat’ta bahar şenliği
    3. CHP’den imamlara mektup
    4. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    5. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    6. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    7. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    8. Freni boşalan kamyon yan yattı
    9. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    10. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    11. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    12. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    13. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    14. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    15. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    16. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    17. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    18. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    19. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    20. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    21. Dana Ferdinand, baba oldu
    22. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    23. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    24. Aftan yararlanmak için 19 bin kişi..
    25. 2030 yılında jeotermal enerji ile 195..
    26. Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası..
    27. Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele..
    28. Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü
    29. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş..
    30. Diyarbakırlı çiftçilere, anız..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!