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Mini boyundan büyük işe kalkıştı!

Alman otomotiv devi BMW'nin bünyesinde bulunan Mini'nin elektrikli Cooper modeli, 136 ton ağırlığında bir Boeing 777F kargo uçağı çekti

07 Haziran 2019 Cuma 14:39
Mini boyundan büyük işe kalkıştı!

Otomobil üreticileri, geliştirdikleri modellerin çekiş gücü hakkında kullanıcılara fikir vermek için çeşitli yöntemler izliyor.

Söz konusu çalışmalar içinde, üretilen modelin arkasına bir yolcu uçağı bağlanması gibi ses getirecek etkinlikler de bulunuyor.

Bu gibi şovlarda genelde SUV'ler yer alırken, Almanya'dan gelen bir haber ise ezberleri bozdu.

Öyle ki, İngiliz üretici Mini, Cooper modelinin elektrikli versiyonuna bir Boeing 777F kargo uçağı çektirdi!

Altyapıyı BMW'den alacak

Frankfurt havalimanında gerçekleşen olayda, 136 ton ağırlığındaki uçağı çekmesi için görevlendirilen Cooper'da, BMW i3'ün altyapısı yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, i3'teki 42kWh'lık bataryanın aksine, Mini Cooper'da 33.8kWh'lık bir ünite kullanıyor.

Otomobilin menzili ise 180 kilometre olarak açıklanıyor.

Elektrikli Cooper'in, yüksekliğinin bataryalara yer açmak için içten yanmalı motora sahip versiyonlara göre artırıldığı da verilen bilgiler arasında.

Otomobilin elektrikli olduğunu vurgulayan 'E' logosu karoserin çeşitli kısımlarında kullanılırken, bu versiyona özel sarı renkli şeritlerde otomobili ürün gamındaki diğer versiyonlardan ayırıyor.

Diğerleri de yapmıştı

Mini'nin uçak çekmesi, otomobil dünyasında ilk değil.

Önceki yıllarda, Volkswagen, Nissan, Tata, Porsche ve Tesla gibi üreticiler de, modellerinin gücünü kamuoyuna göstermek için benzer etkinlikler düzenlemişti.

Söz konusu üreticilerin uçak çeken modelleri, elektrikli Cooper ile karşılaştırıldığında karoser olarak daha büyük ve daha güçlü motora sahiplerdi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:39
  1. Mini
  2. Cooper
  3. Mini Cooper
  4. Boeing 777F kargo uçağı
  5. BMW i3
  6. BMW
  7. Volkswagen
  8. Nissan
  9. Tata
  10. Porsche
  11. Tesla
  12. Boeing

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