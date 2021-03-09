  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !
Gündem

Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı ahlaksız yazısı nedeniyle sert tepki gösterdiği Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatan Mine Söğüt’ün, daha öncede FETÖ ve Adnan Oktar üzerinden Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftira atıp, saldırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:32:00 -
Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı skandal bir yazı kaleme alan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt’e sert tepki göstermişti.

"Hastalıklı zihniyet"

Erdoğan "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir." İfadelerini kullanmıştı.

FETO ve Oktar üzerinden Erdoğan’a saldırdı

Söğüt’ün geçmiş dönemine ait skandal bir yazısı daha ortaya çıktı. Söğüt 10 Ocak’taki “Biri devamlı ağlıyor, diğeri devamlı sevişiyordu” başlıklı yazısında Fetullah Gülen ve Adnan Oktar üzerinden Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Gülen örgütü ve Adnan Oktar grubunun Erbakan ve Erdoğan sayesinde rahat hareket edebildiğini iddia eden Söğüt, Necmettin Erbakan’ın “Refah Partisi adil düzen getirecek, bu kesin şart; geçiş dönemi yumuşak mı olacak sert mi olacak, tatlı mı olacak kanlı mı olacak, altmış milyon buna karar verecek!” sözleri üzerinden, Refah ve AK Parti iktidarlarının Gülen ve Oktar sayesinde güç kazandığını ileri sürdü.

FETÖ ve Adnan Oktar örgütüne karşı en ciddi mücadeleyi veren ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve bu iki örgütün AK Parti iktidarları döneminde tasfiye edildiğini unutan Söğüt, ahlaksız ifadeler kullandığı yazısında Erdoğan’a iftira atarak bu iki örgütle birlikte yürüdüğünü iddia etti.

FETÖ ve PKK’nın sözcüsü gibi çalışan Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatan Söğüt’ün, terör örgütlerine ölümcül darbeleri peş peşe indiren Erdoğan ve AK Parti iktidarını mesnetsiz suçlamalarla itham etmesi “aymazlık” olarak yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kadir

en cok vergi veren mekan genelevleri diye ovunenlerden baska ne beklersin
  • Yanıtla

Nihal

ne kadar tiksindirici bir kadın şeytan bile bundan güzeldir.Meymenetsiz bunun peşinden kimler gider
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı: Bu uygulamaları hemen silin
Teknoloji

Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı: Bu uygulamaları hemen silin

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir güvenlik firması yaptığı araştırmada, Andorid ve iOS'ta bulunan binlerce uygulamanın bilgilerinizi ..
Irak Diyanet İşleri Başkanı, Papa'nın görüşme teklifini reddetti! Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi
Dünya

Irak Diyanet İşleri Başkanı, Papa'nın görüşme teklifini reddetti! Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi

Irak’ın en yüksek Sünni dinî otoritesi Şeyh Ahmet Hassan et-Taha, Irak'ı ziyaret eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa ile görüşmeyi ka..
CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen
Gündem

CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen

Sağlık çalışanı Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay