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Mine Söğüt Almanlara şikayet etti: Kendisini eleştirenlere hakaretlerle cevap verdi

Alman DW kanalına konuşan Cumhuriyet Yazarı Mine Söğüt, 'Baba evini derhal terk edin kızlar' başlıklı ahlak dışı köşe yazısına tepki gösterenleri hakaretlerle hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:40:00 - 2021-03-10 17:41:53

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, 'Derhal baba evini rek edin kızlar' başlıklı köşe yazsına gelen tepkileri Alman DW kanalına şikayet etti. Türk örf ve adetlerini değerlendiren Söğüt, "Bütün insanlık için tehlikeli olan tabu haline getirilmiş değerlerdir. Çünkü bazı değerler zamanla koşullara göre değişebilir. Benim yazım 'her baba evi öyle sanıldığı kadar güvenli değildir' diye başlıyor." dedi.

Kendisini eleştirenlere hakaret etti

Söğüt, yazısını eleştirenlere; "Eğer okuduğunuzu anlamak konusunda ciddi bir probleminiz yoksa çok basit bir algıyla bu cümlenin arkasından gelen diğer cümlelerin ne demek istediğini gayet iyi anlarsınız." ifadeleri ile hakaret etti.

İktidarı hedef aldı

Mine Söğüt, AK Parti iktidarının kadın politikalarını da hedef aldı:

"Benim yazdıklarım, gazeteciliği öğrendiğim bu ülkede hiç de öyle Cumhurbaşkanı'nın ya da herhangi bir politikacının karşısında duracağı şeyler değil. Tam tersine destek verecekleri ve buradan yola çıkacakları betimler. Bizdeki sorun ülke politikalarının bu bakış açısına akılsızca düşman olması ile başlıyor."

'Eğitim sistemi laik değil'

"Asıl sorun eğitimin laik olmaması. Eğitimin çağdaş olmaması. Eğitim sistemi, 20 yıldır aynı iktidarla yönetiliyor. Bu iktidarın yeniden şekillendirdiği bir eğitim sisteminde yetişmiş gençler ülke gündemini izliyorlar. Tercihlerini de aldıkları temel eğitimin onlara yüklediği değerlerin gölgesinde yapıyorlar."

'Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını unutun'

Mine Söğüt'ün tepkilere sebep olan yazısından bir kesit:

"Hayatınızın hedefine 'evliliği' değil, mutluluğu koyun. Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını da hemen unutun. Cinsiyetçi deyimlerin utanç verici mirasını reddedin. O baba evini terk edin. Saçı uzun ya da kısa, eteği dilediği boyda kızlar istedikleri her yerde gönüllerince gezsinler, diledikleri işlerde çalışsınlar, aile isterlerse kursunlar, istemezlerse kurmasınlar, çocuk isterlerse yapsınlar, istemezlerse yapmasınlar. Vurun kapıyı çıkın o baba evinden. Önce sizi korkutan sonra da bu korkuyu bahane ederek sizi eve tıkan aklın egemenliğine kafa tutun. O tekinsiz baba evini terk edin kızlar; derhal terk edin."

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