Minaresi öksüz kalmıştı! 3 buçuk milyon liraya yenisi yapılıyor

Akdeğirmen Mahallesinde bulunan Horuç Camii, 30 Kasım 2015 tarihinde bir inşaatın temel kazı çalışması sonrasında zemin kaymaları nedeniyle hasar gördü. Oluşan hasarın toprak kaymaları nedeniyle devam etmesi üzerine cami bütünüyle kaldırılmıştı. Yapılan ihale sonucunda inşasına başlanan cami aslına uygun olarak yeniden yapılıyor. 3 buçuk milyondan fazla maliyete sahip olan caminin açılmasını mahalle sakinleri dört gözle bekliyor.

Mahalle muhtarı Abdulkadir Canalmış, “Allah devletimizden razı olsun büyük bir süratle yapılıyor. Kasım ayında bu inşaatı bitirmeyi planlıyorlar. 4 aya yakındır çalışmalar devam ediyor. Cami aslına uygun şekilde yapılıyor. İnşallah 5 aya kalmadan açılacak “dedi.