Mina Galvaniz Dubai’de ilgi odağı oldu

Diyarbakır’da yıllık ortalama 60 bin ton kapasite ile metal işleme ve galvanizleme üretimi yapan Mina Galvaniz, Birleşik Arap Emirliklerinin kalbi Dubai’de düzenlenen 44. Middle East Electricity Fuarının ilgi odağı oldu.

Dubai’de düzenlenen 44. Middle East Electricity Uluslararası elektrik, elektronik ve aydınlatmaların yer aldığı fuara bir çok ülkenin metal sektöründeki liderleri yerini aldı. Tüm dünya ülkelerinin yer aldığı uluslararası fuarda Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Diyarbakır firmasının olması katılıcıların ilgi odağı oldu. Diyarbakır’dan fuara katılım sağlamaktan oldukça mutlu olduklarını anlatan Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekrem Özekinci, "Bizler hem ilimiz Diyarbakır’ı temsil etmekten hemde kentimizde üretim yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.







Diyarbakır’dan 22 ülkeye ihracat

Diyarbakır’dan 6 yıl gibi kısa bir sürede 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Özekinci, "İngiltere, Gürcistan, Ukrayna, Portekiz, Katar, Azerbeycan, Makedonya, Gana, Benin, Kuveyt,

Yunanistan, Bulgaristan, Filistin, Irak, Makedonya, Ürdün, Umman ve Tacikistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 22 ülkeye ihracatlarımızı sürdürmekteyiz. Ürün gruplarımız arasında bulunan otoyol bariyerleri, poligon aydınlatma direkleri, güneş enerjisi çelik konstrüksiyonları gibi ürünlerin sevkiyatlarımızın yanı sıra bu tür fuarlara katılım sağlayarak hem sektörün talebi olan ürün çeşitlerini arttırmaktayız hemde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ilimizi tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.