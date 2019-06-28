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Mimarsinan OSB ile Türk Telekom arasında protokol imzalandı

Mimarsinan OSB ile Türk Telekom arasında bölgedeki haberleşme altyapısının iyileştirilmesi, yüksek hız ve kalitede kesintisiz haberleşme alınması amacıyla ilgili protokol imzalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:55
Mimarsinan OSB ile Türk Telekom arasında protokol imzalandı

Mimarsinan OSB ile Türk Telekom arasında bölgedeki haberleşme altyapısının iyileştirilmesi, yüksek hız ve kalitede kesintisiz haberleşme alınması amacıyla ilgili protokol imzalandı.


Mimarsinan OSB Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen imza törenine Türk Telekom Kayseri Bölge Müdür Vekili Mehmet İnal, Satıl ve Ofis Yönetimi Müdürü Nesibe Babacan Ünlü, Satış Geliştirme Yöneticisi Ali Yıldız, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin iletişim hizmetlerinden en güvenli ve kaliteli şekilde faydalanması amacıyla protokol imzaladıklarını ifade eden Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, “ Türk Telekom ile bölgemizde haberleşme altyapısının iyileştirilmesi, yüksek hız ve kalitede kesintisiz haberleşme hizmeti alınması ile ilgili protokolümüzü imzaladık. Mimarsinan OSB yönetimi olarak amacımız katılımcılarımızın yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretimle sürdürülebilir rekabet güçlerini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Günümüzün en son teknolojileriyle altyapımızı yenileyerek firmalarımızı küresel rekabette, ihracatta daha iddialı kılmayı hedefliyoruz. Teknolojiyi geliştirme fırsatını Türk Telekom gibi büyük bir firmayla gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyorum" dedi.


Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Mehmet İnal ise konuşmasında, müşterileri için dünya standartlarında, modern ve kaliteli iletişim hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti. Sanayicilerin global pazardaki rekabet gücünü artırmak, ülke ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha verimli katkı sağlayabilmelerine destek olmak için organize sanayi bölgelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen İnal; "OSB’ler ile işbirliği içerisindeyiz. Sanayi kuruluşlarına fiber altyapımız, gelişmiş ses ve geniş bant çözümlerimiz ile hız ve verim kazandırmayı, böylece rekabet güçlerini daha da yükseltmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin hayatına değer katacak yeni ürün ve hizmetler sunmak için yatırımlarımızı gelecekte de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:55
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