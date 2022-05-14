Mimar Sinan'ın muhteşem eseri! Tam 505 yıl önce camiye alttan ısıtma sistemi kurdu

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Yunus Paşa Camisi 1517 yılında, Osmanlı sadrazamlarından Yunus Paşa tarafından yaptırıldı.

Sağlamlığı ve alttan ısıtma sistemi ile dikkat çeken Yunus Paşa Camisi'nin mimari çalışması Mimar Sinan'a ait.

Mimar Sinan'ın müthiş zekası

17 Ağustos 1999 depreminden küçücük bir hasar bile almadan çıkan cami, bölge halkı tarafından "Kurşunlu Camisi" olarak biliniyor. Bunun sebebi ise Mimar Sinan'ın cami inşaatında harçtan çok, eritilmiş kurşun kullanması.

Tarihi Taraklı ilçesi, ahşap Osmanlı evlerinin yanı sıra Yunus Paşa Camisi ile ön plana çıkıyor.

Mimar Sinan'ın müthiş zekası ile bundan tam 505 yıl önce camiye alttan ısıtma sistemi kuruldu. Mimar Sinan'ın cami yakınındaki hamamdan döşediği tesisat günümüzde de kullanılır durumda ancak tesisatın çekildiği hamam faal değil.

Mimar Sinan'ın döşediği su kanalı tesisatının bir ucu hamama bağlı. O dönemde faal olan hamamda kaynayan su, 24 saat cami altında akıtılarak caminin ısıtılması sağlandı.