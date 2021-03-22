Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman?

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde daimi olarak çalıştırılmak üzere en ilkokul mezunu ve KPSS ‘siz kadın veya erkek olmak üzere çeşitli kadrolara personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alımı ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, 26 Mart 2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/ sitesi üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak,

2-18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.