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Ekonomi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 14:30:00 -
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacak.

BAŞVURUDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

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